T-Mobile stopt per maandag met zijn sim-onlyabonnementen onder de naam Basis Sim, die door de provider werden geprofileerd als de voordelige optie voor abonnementen zonder smartphone.

Verschillende opties die onder Basis Sim beschikbaar waren, zijn geïntegreerd in Go Sim Only. Door te kiezen voor één abonnementsvorm wil T-Mobile het aanbod "overzichtelijker en simpeler maken", maakt de provider maandag bekend.

Tot maandag konden klanten kiezen voor bundels met 150 of 300 belminuten, maximaal 2 GB aan data en nul, honderd of een onbeperkt aantal sms'jes.

Onder de Go-abonnementen is het alleen mogelijk om 120 belminuten of onbeperkt bellen te kiezen. De optie van 500 MB aan data is vervallen. Alle Go-abonnementen zijn voorzien van de mogelijkheid om onbeperkt sms'jes te versturen.

Beperkte abonnementen duurder

De Go-abonnementen beginnen bij een prijs van 10 euro per maand. Daarvoor krijgen klanten 120 belminuten. Dat betekent dat klanten die vanaf maandag een relatief beperkt abonnement wensen bij T-Mobile voortaan duurder uit zijn.

Klanten die alleen wilden bellen, waren onder Basis voor 150 en 300 minuten maandelijks respectievelijk 7 en 9 euro kwijt. Voor alleen 500 MB internet betaalden klanten voorheen 9 euro per maand.

Voor bestaande klanten blijft de prijs voor de duur van hun abonnement gelijk.