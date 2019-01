Een gelekte foto toont drie varianten van de Samsung Galaxy S10 die op 20 februari wordt aangekondigd. De foto toont de Galaxy S10E, S10, en S10+.

De foto is in handen van Evan Blass, die onder de naam EVLeaks regelmatig afbeeldingen van nog niet verschenen telefoons heeft gepubliceerd.

De gelekte foto lijkt een aantal hardnekkige geruchten over de Galaxy S10 te bevestigen. Zo is te zien dat de telefoons inderdaad een selfiecamera in een gat in het scherm hebben.

Samsung heeft niet gekozen voor de inmiddels gangbare inkeping bovenaan het scherm, maar heeft in de rechterbovenhoek van het toestel een uitsparing voor de camera gemaakt, waar het scherm omheen loopt.

De Galaxy S10+ heeft bovendien een dubbele camera aan de voorkant, waardoor er een langwerpiger gat in het scherm zit. De S10E heeft een dubbele camera achterop, de S10 en S10+ hebben allebei drie lenzen. Samsung bracht in 2018 al een telefoon met vier camera's uit, met naast een normale lens ook een zoomlens, groothoeklens en portretlens.

Derde model mogelijk goedkopere variant

Op de achterkant van de toestellen is ook geen vingerafdrukscanner te zien. Samsung stapt dit jaar net als enkele concurrenten over op een vingerafdrukscanner die in het scherm zit gebouwd. Volgens geruchten zou het gaan om een ultrasone scanner, die sneller en veiliger zou zijn dan andere scanners die in het scherm zijn gebouwd.

De telefoons zitten op de gelekte foto in hoesjes, en de schermen staan uit. Daarom is niet precies te zien hoe dun de schermranden zijn. Volgens geruchten zijn de S10 en S10+ fysiek even groot als hun voorgangers, maar zouden de schermen dankzij de dunnere groeien van 5,8 naar 6,1 inch bij de S10 en van 6,1 naar 6,4 inch bij de S10+.

De Galaxy S10E zou een iets kleiner model van 5,8 inch zijn, met rechte schermranden, een minder dure afwerking maar met grotendeels hetzelfde binnenwerk als de andere S10-modellen. Daarmee lijkt de S10E op de iPhone XR, dankzij een minder duur scherm, enkele camera en minder dure afwerking het goedkoopstemodel in de nieuwste iPhone-lijn.

Samsung stuurde onlangs al uitnodigingen uit voor een groot evenement op 20 februari. Naast de Galaxy S10 wordt dan vermoedelijk ook de opvouwbare telefoon van Samsung voor het eerst volledig getoond.