LG's opvolger van de G7-telefoon krijgt mogelijk een optioneel tweede scherm dat op het toestel te klikken is.

Het gaat om een hoes met daarin een extra scherm, schrijft CNET op basis van een bron die bekend is met plannen van LG. Het tweede scherm is mogelijk te gebruiken met de opvolger van de LG G7.

Het toestel wordt waarschijnlijk volgende maand op het Mobile World Congress gepresenteerd. Het gaat waarschijnlijk om de LG G8, maar het kan ook een ander toestel van LG betreffen. Op de techbeurs kondigt het bedrijf volgens ingewijden meerdere nieuwe toestellen aan.

Deze week werd bekend dat LG de V40 ThinQ in februari in Nederland uitbrengt, vier maanden nadat het toestel in de Verenigde Staten verscheen. Deze telefoon heeft onder meer drie cameralenzen op de achterkant en twee op de voorkant.

Onduidelijk is of LG ook aan een opvouwbaar model werkt. Andere fabrikanten, zoals Samsung en Huawei, ontwikkelen telefoons met een flexibel scherm dat kan worden uitgevouwen. Door het beeld uit te klappen, ontstaat een groter display. De telefoon is dan ook als tablet te gebruiken. Fabrikant Royole heeft zijn FlexPai al getoond.