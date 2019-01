De Chinese smartphonefabrikant Oppo werkt aan een camera met 10 x optische zoom, waardoor het in theorie mogelijk is om tien keer in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Het is onduidelijk of de techniek daadwerkelijk in een smartphone verwerkt zal worden, meldt The Verge woensdag.

Het brandpunt, de afstand tussen de lens en het punt waar de lichtstralen elkaar raken, varieert tussen de 159 millimeter en 15,9 millimeter. In feite fotografeert de camera daarmee in een groothoek, waarbij de foto bij het inzoomen kleiner wordt gemaakt.

Verdere details waar de kwaliteit van de cameralens uit is af te leiden, heeft Oppo niet bekendgemaakt. Het bedrijf zegt bijvoorbeeld niets over de de lensopening, die bepaalt hoeveel licht er in de lens valt.

De smartphonefabrikant gaat de camera eind februari presenteren op de smartphonebeurs MWC in Barcelona. Twee jaar eerder deed Oppo dat al met een camera met 5 x optische zoom, maar die is nooit in een product terechtgekomen.