Apple zou chipmaker Qualcomm een "aansporingsbedrag" van 1 miljard dollar hebben gevraagd om van Qualcomm de enige maker van modemchips voor de iPhone te maken.

Dat zei Qualcomm-CEO Steve Mollenkopf in een hoorzitting van de Amerikaanse handelscommissie FTC, meldt persbureau Reuters zaterdag. Apple en Qualcomm zijn al maanden verwikkeld in verschillende rechtszaken over het gebruik van elkaars patenten.

Qualcomm zou Apple in 2011 een tegemoetkoming hebben betaald, om de overstap van modemchips van Infineon naar chips van Qualcomm aantrekkelijker te maken. Zo'n betaling zou in de markt voor smartphoneonderdelen niet ongebruikelijk zijn, de hoogte van 1 miljard dollar wel.

Om dat bedrag terug te verdienen, wilde Qualcomm de enige modemleverancier van Apple worden. Het doel was niet om concurrenten uit de markt te spelen, stelt Mollenkopf.

Hoge kortingen als beloning voor exclusiviteit

Uiteindelijk zouden Apple en Qualcomm een overeenkomst hebben gesloten waarbij Apple korting kreeg op modems van Qualcomm, zolang het bedrijf geen chips van andere leveranciers zou gebruiken. Het stond Apple vrij om dat wel te doen, maar daarmee zou de korting op Qualcomm-chips vervallen.

Volgens mededingingsautoriteiten past het kortingsprogramma van Qualcomm in een patroon. Het concern probeert daarmee zijn dominantie op het vlak van modemchips te verstevigen en concurrenten als Intel buiten te sluiten.

Apple-topman Tony Blevins, verantwoordelijk voor de toeleveranciers van het bedrijf, getuigde ook voor de Amerikaanse handelscommissie. Volgens Blevins wil Apple altijd minstens twee fabrikanten hebben voor de onderdelen in iPhones, soms zelfs zes.

'Zeer, zeer hoge kortingen' maakten Qualcomm aantrekkelijk

Apple zou in 2013 van plan zijn geweest om een modem van Intel in de iPad Mini 2 te bouwen. Maar omdat het bedrijf dan de overeenkomst met Qualcomm zou verliezen, zouden de kosten te hoog worden.

"Qualcomm maakte het zeer onaantrekkelijk voor ons om een andere chipmaker te gebruiken", zei Blevins over het kortingsprogramma. "Die kortingen waren zeer, zeer hoog."

Het conflict tussen Apple en Qualcomm wordt in verschillende landen uitgevochten. In China is het Qualcomm gelukt om een verkoopverbod op iPhones af te dwingen. Apple noemt dat verbod een drukmiddel om een schikking af te dwingen.

Verschillende iPhone-fabrikanten liggen ook overhoop met Qualcomm. De groep eist een schadevergoeding van in totaal 9 miljard dollar.