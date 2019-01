Samsung gaat zeer waarschijnlijk op 20 februari zijn nieuwste smartphone, de Galaxy S10, onthullen.

De presentatie vindt plaats via een evenement in San Francisco, maakt de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant donderdag bekend. De Galaxy S10 is de opvolger van de Galaxy S9, die sinds maart 2018 in Nederland te koop is.

Samsung spreekt in het bericht niet expliciet van de Galaxy S10, maar de aankodiging van het evenement gaat gepaard met een afbeelding die daar sterk op wijst.

In een video is het cijfer tien zichtbaar, waarna de datum van het 'Galaxy'-evenement op 20 februari wordt meegedeeld.

Geruchten: geen grote randen rond scherm en vijf camera's

Volgens geruchten krijgt de Samsung Galaxy S10 drie cameralenzen aan de achterkant en twee aan de voorkant. De lenzen op de achterkant moeten zorgen voor meer foto-opties, zoals de mogelijkheid om brede foto's te schieten en gebruik te maken van het scherptediepte-effect.

De lens aan de voorkant biedt meer mogelijkheden voor gezichtsherkenning. Een gat in het scherm bevat mogelijk een of meerdere cameralenzen.

Ook zou de smartphone een vingerafdrukscanner krijgen die in het scherm is verwerkt. Daarmee zouden grote randen rond het scherm verdwijnen.

Vermoedelijk brengt Samsung niet alleen een normale variant, maar ook een Plus- en Lite-editie uit. De laatstgenoemde versie zou een relatief goedkoper model zijn, maar prijzen zijn niet bekend.

Hoe de Galaxy S10 er definitief gaat uitzien, is niet bekend. Samsung heeft formeel niets over de smartphone naar buiten gebracht.