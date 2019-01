Apple zou van plan zijn van januari tot en met maart minder iPhones te produceren, omdat het een tegenvallend kwartaal verwacht.

Volgens bronnen van Nikkei worden in het kwartaal 10 procent minder iPhones geproduceerd dan origineel het plan was. Het is onduidelijk welke modellen precies minder gemaakt zullen worden.

Apple was van plan om dit kwartaal 47 miljoen iPhones te produceren. Nikkei beweert dat dit aantal verlaagd zal worden naar 40 tot 43 miljoen.

De productieverlaging zou te wijten zijn aan een tegenvallende vraag naar iPhones in China. Dat was ook de reden waarom Apple recent waarschuwde voor lagere kwartaalcijfers dan aanvankelijk werden verwacht. Die cijfers gaan over het recentste kwartaal, dat eind december werd afgesloten en waarvoor eind januari cijfers worden gepresenteerd.

In november beweerde The Wall Street Journal dat de iPhone-productie voor het eerste kwartaal van 2019 al was verlaagd. Dat zou betekenen dat nu voor de tweede keer in de productieaantallen is gesneden.