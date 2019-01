Android Q, de komende versie van het besturingssysteem voor smartphones en tablets, krijgt zeer vermoedelijk ondersteuning voor een uitgebreidere donkere modus.

De volledig donkere modus zal waarschijnlijk terug te vinden zijn in de instellingen van Android Q, schrijft Android Police op basis van een bericht van Google-productmanager Lukasz Zbylut.

Bij een nachtmodus worden witte kleuren ingeruild voor donkere kleuren, waardoor het gebruik van een smartphone bij weinig licht, zoals in de avond, prettiger is. Bij sommige schermen kan de functie ook batterijbesparend werken.

"Donkere modus is een goedgekeurd onderdeel van Q", schreef Zbylut op een Google-pagina waar de ontwikkeling van producten wordt bijgehouden. "Het Q-team wil er zeker van zijn dat alle vooraf geïnstalleerde apps een donkere modus ondersteunen."

In Android P, de meest recente versie, zit al de mogelijkheid om een zogenaamd donker thema in te stellen, maar die is beperkt. De update voor Android Q zou meer apps automatisch donker moeten weergeven, als de modus is ingeschakeld.

Zbylut meldt verder dat alle Android-onderdelen in mei de mogelijkheid moeten hebben om als donkere modus beschikbaar te zijn.

'Aankondiging' Google-medewerker inmiddels afgeschermd

Het bericht van de Google-productmanager is inmiddels afgeschermd. Volgens Android Police suggereert deze "geheimzinnigheid" de echtheid van de donkere modus. Mogelijk had de Google-medewerker nog niets over de donkere modus naar buiten mogen brengen.

Android Q wordt vermoedelijk in augustus uitgebracht. Android P, de meest recente versie van het besturingssysteem voor smartphones en tablets, werd in augustus 2018 beschikbaar. In de praktijk draait 21,5 procent van de Android-apparaten op deze versie. Overige apparaten zijn voorzien van een oudere versie.