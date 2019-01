Een smartphone moet tegen een stootje kunnen, en het liefst ook tegen een spat water. Het toestel kan nat worden door de regen, een omgestoten glas water of in het toilet vallen. Hoe weet je hoe waterbestendig je telefoon is?

Smartphonefabrikanten beweren vaak dat hun toestellen goed tegen water kunnen. Dat varieert van spat- of waterbestendigheid tot de claim dat de telefoon urenlang op een diepte van enkele meters onder water kan overleven.

De beweringen zijn eenvoudig te controleren, aangezien aan smartphones een zogenaamde IP-waardering (Ingress Protection) wordt toegekend. Deze IP-scores zijn vastgesteld door de International Electrotechnical Commission (IEC), een internationale organisatie die standaarden voor elektrische apparaten voorschrijft.

De score van een smartphone wordt omschreven met de letters IP, gevolgd door twee cijfers, zoals IP67. Het tweede cijfer geeft aan hoe goed de telefoon tegen water kan. Het cijfer loopt op van 0 (niet waterbestendig) tot 9 (zeer goede bescherming).

Het eerste cijfer staat voor een andere score, namelijk die van stofbestendigheid van het toestel. Deze schaal loopt van 0 (geen bescherming) tot 6 (volledig stofdicht). Vrijwel alle smartphones hebben tegenwoordig een volledig dichte behuizing, wat resulteert in de hoogste score tegen stofbestendigheid. In het onderstaande overzicht is de waarde aangegeven als een neutrale 'X'.

Waarden van de IP-score voor waterbestendigheid:

IPX0 - Niet beschermd tegen water of druppels

IPX1 - Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels

IPX2 - Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels als de smartphone zich verticaal in een hoek van maximaal 15 graden bevindt

IPX3 - Beschermd tegen sproeiend water dat maximaal met een hoek van 60 graden op de smartphone terechtkomt

IPX4 - Volledig beschermd tegen water dat tegen de smartphone spat ('spatbestendig')

IPX5 - Beschermd tegen lichte waterstralen

IPX6 - Volledig beschermd tegen (krachtige) waterstralen

IPX7 - Beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in water

IPX8 - Beschermd tegen langdurige onderdompeling in water. De exacte definitie kan per toestel verschillen, maar de smartphone moet onbeschadigd zijn na minimaal dertig minuten op 1 meter diepte

IPX9 - Volledig beschermd tegen water dat onder hoge druk en met hoge temperatuur tegen de smartphone terechtkomt

De meeste smartphones in het hogere segment hebben een score van IP67 of IP68. Dit houdt in dat de telefoon in normale omstandigheden goed beschermd is tegen water. De smartphone kan alsnog beschadigd raken als er water in het toestel terechtkomt. Dat kan gebeuren als de telefoon te lang of te diep onder water ligt.

Onder meer Samsung Galaxy S9 en Galaxy Note 9, de iPhone XS, de Sony Xperia XZ2, LG G7 ThinQ en de Huawei Mate 20 Pro hebben een score van IP68.

Gebruikers kunnen de IP-score van een smartphone terugvinden in het specificatie-overzicht op de website van de fabrikant.