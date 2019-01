Er is mogelijk een foto van de Samsung Galaxy S10 opgedoken. Het plaatje toont een toestel met een gaatje in het scherm voor de camera.

De bekende smartphonelekker Evan Blass heeft de foto op zijn Twitter-account gedeeld. Blass publiceert vaker kloppende informatie van nog niet verschenen telefoons.

Op de afbeelding is de voorkant van de vermeende Galaxy S10 te zien. Het toestel heeft aan de onder- en bovenkant van het scherm nog dunne randen. Rechtsboven in het display is binnen een cirkelvormige uitsnede een camera geplaatst.

Helemaal bovenaan het toestel is in de dunne rand nog een speaker te zien. De telefoon lijkt op de foto in een beschermende hoes te zitten. Daardoor is niet te zien hoe dun de randen precies zijn.

Blass schrijft in een andere tweet dat de Galaxy S10 ook gebruikt kan worden om andere telefoons en smartwatches draadloos op te laden. Die functie is ook te vinden in de Huawei Mate 20 Pro, die in oktober op de markt kwam.