Samsung is gestart met de uitrol van de Android Pie-update naar Galaxy S9-toestellen. De negende grote versie van Android komt de komende dagen beschikbaar voor gebruikers.

Android Pie verscheen in augustus van dit jaar. Toestelmakers als Samsung voegen vaak ook nog eigen functies aan nieuwe Android-versies toe, waardoor het langer duurt voordat ze op toestellen beschikbaar zijn.

De update naar Android Pie voor Samsung-toestellen werd pas in januari verwacht, maar deze week is de update al verschenen voor gebruikers van de Galaxy S9 en S9+ in verschillende Europese landen, melden Android Police en Android Planet.

Niet alle Nederlandse gebruikers zullen al toegang hebben tot de update. De Galaxy S9 geeft een bericht als de update klaarstaat, handmatig controleren op beschikbaarheid kan via het tabje 'Software-update' in de instellingen van de telefoon.

Verbeterd niet-storen en tijdslimieten

Android Pie bevat een aantal nieuwe functies, zoals een uitgebreide niet-storenfunctie en een dashboard waarop gebruikers kunnen zien hoeveel tijd ze dagelijks aan hun telefoon besteden. Ook is het mogelijk om tijdslimieten in te stellen voor het gebruik van sommige apps.

Ook belooft de update toestellen zuiniger met de batterij om te laten gaan door apps een regelbaar batterijverbruik en schermhelderheid te geven. Bovendien zijn de privacy-instellingen verbeterd, waardoor gebruikers specifieker kunnen regelen welke informatie en sensoren apps mogen aanspreken, en of deze op de achtergrond mogen draaien of niet.

Nachtmodus en makkelijker gebruik met één hand

Samsung voegt daarnaast zijn nieuwe ontwerp voor de interface van de telefoon toe met de update. Het nieuwe Samsung One UI zorgt onder meer dat alle knoppen van systeemapps onder in beeld staan. Dat moet het makkelijker maken om apps met één hand te bedienen op de grote schermen van de S9 en S9+.

Ook biedt het One UI een nachtmodus die die de interface in donkere en warmere kleuren weergeeft, en een berichtenscherm met kortere berichten die makkelijker in en uit te schakelen zijn.

Toestellen van merken als Huawei, OnePlus, Sony en Nokia hebben al langer toegang tot de update naar Android Pie. De update is altijd direct beschikbaar voor Googles eigen Pixel-telefoons, maar die worden niet officieel verkocht in Nederland.