De Chinese smartphonemaker Huawei heeft maandag de Nova 4 getoond. De telefoon heeft een gaatje in het scherm waarin de camera is geplaatst.

De Nova 4 is de eerste smartphone van Huawei met een gaatje in het scherm, schrijft The Verge. Daarin is de 25-megapixelcamera gezet. Het scherm loopt om het gaatje heen.

Samsung presenteerde vorige week ook een telefoon met een cameragaatje, de Galaxy A8s. De uitsnede van Samsung is wel iets groter dan die van Huawei. Met deze oplossing is geen inkeping nodig boven in het scherm en blijft er meer ruimte over voor het display.

De Huawei Nova 4 heeft drie camera's op de achterkant. Daarmee kunnen gebruikers foto's maken van 48 megapixels met een f/1.8-lens. Een van de lenzen is een groothoeklens met 16 megapixels. De telefoon heeft verder een scherm van 6,4 inch met een resolutie van 2.310 bij 1.080 pixels.

Ook wordt de smartphone aangedreven door een Kirin 970-processor. Dat is dezelfde chip die Huawei gebruikt in zijn P20 Pro-smartphone. De Nova 4 heeft 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Op de achterkant is een vingerafdrukscanner geplaatst.

Het is niet bekend of de telefoon ook in Nederland verschijnt. Eerst komt het toestel uit in China voor omgerekend zo'n 435 euro.