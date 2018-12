De Nederlandse smartphonefabrikant Fairphone is van plan telefoons te verleasen.

Klanten hoeven het aanschafbedrag dan niet in één keer te betalen, maar kunnen maandelijks een bedrag overmaken, vertelt het bedrijf aan Tweakers. Na de leasetermijn sturen gebruikers hun smartphone terug naar het bedrijf.

In Frankrijk worden via een ander bedrijf al Fairphones verleased. Dat moet nu ook in Nederland gaan gebeuren. Omdat de telefoons teruggaan naar de makers, kan deze ze vervolgens recyclen.

Fairphone is niet het eerste bedrijf dat in Nederland probeert smartphones te verleasen. KPN zette eens een vergelijkbaar programma op, maar stopte daar in 2013 weer mee. "We hebben geleerd dat er een groep klanten is die liever eigenaar is van zijn smartphone", vertelde de provider toen aan NU.nl.

Fairphone haalde eerder deze week een investering van 7 miljoen euro op. Daarnaast kreeg het bedrijf een lening van 13 miljoen euro van onder meer ABN AMRO en het Dutch Good Growth Fund.