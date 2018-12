Sinds eind november is de betaalmethode Apple Pay beschikbaar in België en sinds begin december ook in Duitsland. Nederland is een van de laatste Europese landen waar de dienst nog niet actief is. Hoe komt dat?

Apple Pay is de betaalmethode van Apple. iPhone-gebruikers kunnen hun betaalpas aan Apple Pay koppelen. Daarna kunnen ze met een iPhone of gekoppelde Apple Watch in winkels contactloos betalen. Ook is Apple Pay beschikbaar als snelle betaalmethode in iOS-apps en Apple-browser Safari.

De dienst is inmiddels in het grootste deel van Europa beschikbaar. Naast Nederland ontbreken nog landen als Portugal, Luxemburg, Tsjechië en Oostenrijk. Daardoor rijst de vraag: waarom is Apple Pay er nog niet in Nederland? Willen de banken niet, of wil Apple niet?

Het antwoord op die vraag wordt in een rondgang van NU.nl niet geheel duidelijk. "Apple biedt Apple Pay in Nederland niet aan", is alles dat een woordvoerder van ING wil zeggen. "Rabobank blijft de ontwikkelingen volgen en blijft in gesprek met eventuele partners", zegt een woordvoerder van de Rabobank.

"Apple Pay is in Nederland inderdaad nog niet beschikbaar en Apple heeft ook (nog) niet aangegeven wanneer en óf dat zal gebeuren. Er zijn ook geen gesprekken over", stelt een woordvoerder van ABN AMRO. "Mocht Apple in Nederland beschikbaar willen worden, dan zal ABN AMRO die plannen natuurlijk serieus bestuderen."

Voor verdere informatie verwijzen de banken naar Apple, dat per land bepaalt of Apple Pay daar beschikbaar is of niet. Apple wil desgevraagd niet ingaan op vragen van NU.nl over de komst van Apple Pay naar Nederland.

Landen met Apple Pay in blauw

Waarom is Nederland minder aantrekkelijk voor Apple Pay?

Apple Pay lost in veel landen één of meerdere problemen op. In veel Europese landen wordt namelijk nog flink vertrouwd op contante betalingen. Voor zowel banken als winkeliers is het makkelijker om klanten elektronisch te laten betalen, en daar biedt Apple Pay een oplossing voor.

In Nederland speelt dat probleem veel minder, stelt woordvoerder Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging Nederland. Die vereniging organiseert samen met haar leden het betaalverkeer in Nederland. "Nederland heeft al het makkelijkste betaalverkeer van Europa", zegt Beugel.

"Winkeliers betalen een van de laagste bedragen per pintransactie in de hele EU, en het gebruik van elektronisch en contactloos betalen ligt in Nederland hoog", vervolgt de woordvoerder. Eerder dit jaar bleek al dat inmiddels ruim de helft van de betalingen met een bankpas in Nederland contactloos wordt gedaan.

Vergelijk dat met Duitsland, waar contant geld nog met afstand de populairste betaalmethode is. Volgens de Europese Centrale Bank hebben Duitsers van alle Europeanen het meeste contante geld op zak, het EHI Retail Institute concludeerde dat 78 procent van de aankopen in Duitsland nog steeds contant wordt afgerekend.

In landen als Duitsland valt dus veel meer te winnen met de introductie van een moderne betaaldienst dan in Nederland. "Kijk ook naar Italië, waar nog veel betaalkaarten met landelijke standaarden worden gebruikt", zegt Beugel. "In Nederland gebruiken we al jaren internationale protocollen als Maestro en V Pay, dus ook op het vlak van internationale betalingen is in Nederland geen noodzaak voor een nieuwe oplossing."

De bal lijkt bij Apple te liggen

Daarmee lijkt de bal vooral bij Apple te liggen. Het bedrijf zal er volgens Beugel "een behoorlijke dobber" aan hebben om de meerwaarde van Apple Pay aan Nederlandse banken te verkopen. Het gebruik van Apple Pay is immers niet gratis, en hoogstwaarschijnlijk duurder dan de lage standaardprijzen die winkeliers en banken voor elektronisch betaalverkeer hanteren.

Banken zullen de prijs voor het gebruik van Apple Pay daarom mogelijk sneller op de klant zelf willen afwentelen, en dat wil Apple misschien weer niet.

Bovendien kunnen Android-gebruikers in Nederland al lang contactloos betalen met hun smartphone. Alle grote Nederlandse banken bieden die optie aan via hun smartphoneapp. Dat komt doordat de zogenoemde NFC-chip in Android-toestellen vrij te gebruiken is, met hooguit een kleine bijbetaling van de klant.

NFC maakt contactloze communicatie tussen telefoon en pinautomaat mogelijk, maar in iPhones heeft Apple de NFC-chip op slot gezet. NFC is op iPhones alleen toegankelijk voor Apple Pay, en uiteindelijk bepaalt Apple wie daar gebruik van mag maken.

Apple Pay was eerder dit jaar via een onofficiële omweg via bunq kort beschikbaar in Nederland. Nederlanders konden een digitale Spaanse betaalpas bestellen, die zij aan hun iPhone konden koppelen om Apple Pay te kunnen gebruiken. De bank heeft echter extra beveiliging toegevoegd om dat tegen te gaan. Ook bunq zegt desgevraagd dat Apple Pay in Nederland niet beschikbaar is, met een doorverwijzing naar Apple.

De omweg via bunq heeft wel bewezen dat het technisch mogelijk is om Apple Pay in Nederland te gebruiken. Wanneer dat voor de banken of Apple ook daadwerkelijk lucratief is, zal blijken.