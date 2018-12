Telefoonfabrikant LG zegt een oplossing te hebben gevonden voor de op het netwerk van T-Mobile constant crashende G7 ThinQ-telefoons.

"We kunnen nu melden dat de eerste toestellen alweer volledig hersteld onderweg zijn naar de eigenaren en dat dit in de meeste gevallen met behoud van data is", vertelt Jeroen Peeters van LG Benelux aan NU.nl.

Veel bezitters van de G7 zagen hun telefoons deze week ineens crashen na een software-update. De toestellen bleven herstarten, wat ze onbruikbaar maakte.

Het probleem speelde alleen bij bezitters van het toestel die ook een simkaart van T-Mobile hebben. Dat was ook het geval in andere landen waar deze provider actief is.

Een woordvoerder van T-Mobile benadrukt dat "slechts 0,003 procent van de abonnees dit toestel gebruikt", maar wil niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat.

'Probeer niet zelf je telefoon te repareren'

De telefoonmaker riep klanten eerder deze week op om hun telefoons ter reparatie op te sturen. Het werd ten zeerste afgeraden om zelf te proberen de smartphones te repareren, omdat de kans op dataverlies dan te groot is.

Dat advies staat nog steeds. LG roept klanten nog steeds op om hun telefoons op te sturen, zodat hij gratis gerepareerd kan worden. Klanten die geen problemen hebben kunnen de nieuwste software-update veilig installeren.