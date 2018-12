De financieel directeur van telefoonbedrijf Huawei, Meng Wanzhou, is in de Canadese stad Vancouver opgepakt. Het voorval zou te maken hebben met overtreding van Amerikaanse sancties.

Meng werd zaterdag 1 december opgepakt. Of ze wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten is nog niet bekend. Naast financieel directeur is Meng ook de dochter van voorzitter en oprichter van Huawei, Ren Zhengfei.

Volgens bronnen van persbureau Reuters heeft de aanhouding te maken met overtreding van Amerikaanse sancties, maar details daarover ontbreken.

In april werd bekend dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek doen naar handel van Huawei naar Iran. Het bedrijf zou Amerikaanse technologie hebben doorgespeeld aan Iran, wat in strijd is met de Amerikaanse exportwetten en sancties.

Huawei heeft de arrestatie van Meng bevestigd, maar zegt verder geen informatie te hebben ontvangen. De Chinese ambassade in Canada heeft directe vrijlating van de Huawei-topvrouw geëist.

Huawei is zich van geen kwaad bewust

In een reactie op de aanhouding laat Huawei weten dat de Canadese politie niet bekend heeft gemaakt waarom Meng precies is aangehouden. "Het bedrijf heeft weinig informatie gekregen over de aanhouding. We gaan ervan uit dat de Canadese en Amerikaanse justitie uiteindelijk de juiste beslissing nemen."

Volgens Huawei heeft zowel het bedrijf als Meng niets verkeerd gedaan. "Wij handelen altijd volgens de wetten van het land waar we ons bevinden."

