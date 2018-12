De Britse provider BT gebruikt niet langer apparatuur van het Chinese bedrijf Huawei voor zijn telecommasten. Meerdere landen namen onlangs vergelijkbare besluiten, uit angst voor Chinese spionage.

BT was een van de eerste providers buiten China die Huawei-apparatuur voor telecommasten gebruikte, schrijft de Financial Times. De apparatuur werd altijd weggehouden van de gevoeligste onderdelen van het netwerk waar privégegevens werden verwerkt.

In 2016 gebruikte BT toch Huawei-hardware in de kern van zijn netwerk, omdat de provider concurrent EE overnam. EE had in zijn 4G-netwerk Huawei-apparatuur verwerkt.

Die Huawei-apparaten worden nu uit de telecommasten en netwerken van het bedrijf verwijderd. Huawei wordt daarnaast uitgesloten van onderhandelingen over apparatuur voor het 5G-netwerk van de provider.

Huawei is een Chinees technologiebedrijf dat vooral bekend is om zijn smartphones. De techgigant maakt echter al veel langer apparatuur die in telecommasten wordt gebruikt.

Huawei laat in een reactie weten dat spionagegevaar niet de reden is waarom BT stopt met apparatuur van het Chinese bedrijf. "De uitfasering van 4G apparatuur bij BT is onderdeel van de overname van EE door BT."

BT en Huawei blijven wel samenwerken, schrijft Huawei.

Steeds meer landen zijn bang voor spionage

Steeds meer landen en providers stappen af van Huawei-apparatuur, uit angst dat de Chinese overheid hiermee spioneert. In de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland is hardware van het bedrijf niet langer toegestaan. De VS zou andere landen proberen over te halen om dit voorbeeld te volgen.

De Britse overheid heeft tot op heden nog geen concrete keuze gemaakt. De baas van de geheime dienst riep eerder wel op om dat snel te doen.