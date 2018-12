Om slechte dekking en problemen met de verbinding te voorkomen, zou Apple de eerste iPhone met 5G-verbinding pas op zijn vroegst in 2020 willen uitbrengen, zeggen anonieme ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Apple zou zijn iPhone met 5G-mogelijkheden misschien pas een jaar na de introductie van 5G willen uitbrengen, meldt Bloomberg.

In sommige landen wordt een uitrol van 5G in 2019 beloofd, in Nederland komt 5G vermoedelijk pas in 2020 voor het eerst beschikbaar. Benodigde frequenties voor 5G worden in Nederland in 2019 pas geveild onder telecomproviders.

Met de plannen zou Apple vasthouden aan een strategie uit het verleden. iPhones waren er met ondersteuning van 3G en 4G ook niet vroeg bij, veel concurrenten op de smartphonemarkt waren eerder.

'5G volgens Apple nog niet spannend'

Apple zou bang zijn dat 5G-netwerken in eerste instantie nog niet veel dekking en geen goede verbinding bieden. Daarom zou het bedrijf verwachten dat consumenten niet direct enthousiast zijn voor 5G.

Het verschil tussen 5G en 4G belooft wel groter te worden dan het verschil tussen 4G en 3G. In theorie is 5G tot honderden keer zo snel. Daarmee is de gok van Apple om wat langer te wachten volgens experts mogelijk riskant.

Ruzie met chipmaker Qualcomm

De beslissing van Apple heeft mogelijk ook te maken met de ruzie met Qualcomm. Apple weigert licentiekosten voor patenten van Qualcomm te betalen. Door de ruzie gebruikte Apple in iPhones van dit jaar enkel modems van concurrent Intel.

Qualcomm heeft echter al modemchips die geschikt zijn voor 5G, de eerste 5G-chips van Intel worden pas in 2019 verwacht. De juridische strijd tussen Qualcomm en Apple zou overigens bijna opgelost zijn.

Onlangs ging ook al het gerucht dat Apple pas in 2020 met de eerste iPhone met 5G zou komen. Apple zou niet tevreden zijn geweest met de huidige staat van 5G-modems van Intel.

Analisten denken dat de beslissing van Apple vooral grote gevolgen kan hebben voor de Chinese markt. Verschillende Chinese smartphonemakers zoals Huawei en Oppo hebben al gezegd in 2019 met 5G-telefoons te komen.