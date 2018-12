T-Mobile-klanten kunnen sinds afgelopen weekend ineens geen gebruik meer maken van de nieuwe LG G7 ThinQ-telefoon. Een software-update lijkt de oorzaak te zijn.

De telefoonmaker bevestigt in gesprek met NU.nl dat het probleem zich inderdaad voordoet bij T-Mobile-klanten. De oorzaak wordt momenteel onderzocht. Zowel telefoons verkocht door T-Mobile als toestellen met een simkaart van de provider hebben problemen.

Bezitters van de LG G7 kregen recent een software-update aangeboden, waarna de telefoon bij T-Mobile-klanten continu bleef herstarten. Hierdoor is de telefoon onbruikbaar geworden.

"Uiteraard vinden wij het heel vervelend dat deze problemen zijn ontstaan. Wij geven dan ook de hoogste prioriteit aan het vinden van de oorzaak én de oplossing", vertelt Jeroen Peeters, Manager Engineering bij LG Electronics Benelux.

Zowel het Europese als het Koreaanse kantoor van het techbedrijf werkt hier momenteel aan.

Nog niet bekend wanneer het probleem is opgelost

Op het forum van T-Mobile zijn in het afgelopen weekend veel klachten over het probleem binnengekomen. Het is niet bekend hoeveel gebruikers precies zijn getroffen. Naast Nederlandse klanten zijn ook abonnees van andere T-Mobile-takken in Europa slachtoffer.

"Helaas zijn we op dit moment nog niet in staat om aan te geven wanneer we gebruikers van een oplossing kunnen voorzien", vertelt Peeters. "Maar we zullen zo snel mogelijk met een statusupdate komen."

Telefoons zonder T-Mobile bruikbaar door alle gegevens te wissen

Het is volgens Peeters mogelijk om de simkaart uit de telefoons te halen en ze een volledige hardwarereset te geven. Dan zijn de toestellen weer bruikbaar, maar dan wordt wel alle data gewist. Daarnaast herhaalt het probleem zich weer als klanten er wederom een T-Mobile-simkaart in stoppen.

LG adviseert klanten om niks met de telefoon te doen. Er wordt op het moment gezocht naar een betere oplossing, waarbij de gegevens van gebruikers niet gewist hoeven worden en ze weer simkaarten van T-Mobile kunnen gebruiken. "De kans is klein dat dit over-the-air zal lukken", benadrukt Peeters wel. Er bestaat daarom een kans dat alle telefoons op termijn ter reparatie opgestuurd moeten worden.