Het Chinese Huawei heeft een nieuwe, randloze telefoon zonder inkeping boven in het scherm gepresenteerd.

De Huawei Nova 4 werd getoond tijdens een concert in China, aldus WinFuture. Verdere details over de telefoon zijn nog niet bekendgemaakt.

Veel smartphones hebben een inkeping bovenaan het scherm, waar de selfiecamera's en andere sensoren zitten. De Huawei-telefoon heeft linksboven alleen een gat waar een camera uitsteekt.

Omdat de camera in een gat zit, is er aan de bovenkant meer ruimte voor de statusbalk en appinformatie. Voorheen waren camera's in telefoons verwerkt in een dikke rand boven het scherm, maar daar stapten veel telefoonmakers de laatste jaren vanaf om hun toestellen randloos te maken.

Huawei is niet de enige telefoonmaker die deze nieuwe schermtechnologie wil gebruiken om de camera te verbergen. Zowel Samsung als Oppo zou hetzelfde van plan zijn.

Het is nog niet bekend of de Huawei Nova 4 in Nederland verkocht zal worden.