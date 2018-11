Het internetverkeer van smartphones zal in het jaar 2022 verdubbelen, voorspellen onderzoekers van IT-bedrijf Cisco, dat zich specialiseert in de verkoop van netwerkapparatuur. Binnen die groei is een relatieve halvering van de frequentie waarin pc's worden gebruikt voor internetgebruik.

De onderzoekers verwachten dat 44 procent van het internetverkeer in 2022 afkomstig is van smartphones. Dat was in 2017 nog 18 procent.

Dataverbruik van pc's zal afnemen tot 19 procent. Dit jaar was 41 procent van al het internetverkeer afkomstig van desktopcomputers en laptops.

Het algehele internetgebruik wereldwijd neemt volgens de onderzoekers toe, tot 396 exabytes per maand. Dat is een verdrievoudiging van de 122 exabytes die in 2017 maandelijks werden verbruikt.

De analisten voorspellen dat er in 2022 in totaal 4,8 miljard internetgebruikers zijn. Dat zou neerkomen op 60 procent van de wereldbevolking. In 2017 zat 45 procent van de bevolking op het internet.