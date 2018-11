Automobilisten mogen hun telefoon niet gebruiken als ze op de Autopilot-stand van een Tesla rijden.

Bij het rijden met Autopilot gelden dezelfde regels als bij normaal autorijden, bepaalde een kantonrechter in Utrecht onlangs. Dat bleek donderdag tijdens een zitting in een soortgelijke zaak.

Met de Autopilot-functie neemt een computer deels de besturing van de auto over. In de twee rechtszaken vinden de bestuurders dat ze tijdens de autorit hun mobiel kunnen gebruiken, omdat ze hun handen met Autopilot vrij hebben en de auto zichzelf zou besturen.

In de wet staat dat de bestuurder van de auto geen telefoon mag vasthouden tijdens het rijden. De bestuurders redeneren dat zij de auto niet zelf besturen, maar dat de Autopilot van Tesla dat doet.

Tesla spreekt zelf niet van een zelfrijdfunctie

De rechter ging niet mee in die gedachte, omdat bij de Autopilot-stand een persoon moet bepalen waar de auto naartoe rijdt. Bovendien moet die bij noodsituaties kunnen ingrijpen. Dat meldt Tesla zelf ook op zijn website. Het bedrijf zei in het verleden dat de Autopilot daarom strikt gezien geen zelfrijdfunctie is.

Volgens het Openbaar Ministerie is er dan ook "geen enkele twijfel mogelijk" over wie de bestuurder van de wagen is.

