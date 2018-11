De ROG Phone, een smartphone van fabrikant ASUS die op gamers gericht is, komt op 14 november in Nederland op de markt, maakt ASUS woensdag bekend.

ASUS presenteerde de ROG Phone in juni in Taiwan. Destijds was nog niet duidelijk of de telefoon ook in Nederland op de markt zou komen.

De fabrikant richt zich met de smartphone op gamers. Het toestel is voorzien van onder meer een Snapdragon 845 en een Qualcomm Adreno 630-processor, een werkgeheugen van 8 GB en een accu van 4.000 mAh.

Verder heeft het toestel een oledscherm van 6 inch met een resolutie van 2.160 bij 1.080. Het is een 90 Hz-display, wat betekent dat het scherm negentig keer per seconde ververst kan worden. Dat moet vloeiendere beelden opleveren.

Op de ROG Phone kunnen verder allerlei opzetstukjes geplaatst worden. Daarmee kan de telefoon worden uitgebreid met bijvoorbeeld een ventilator of een controller, waarbij de smartphone als scherm gebruikt kan worden.

De ROG Phone gaat in Nederland 899 euro kosten. De opzetstukjes zijn apart verkrijgbaar.