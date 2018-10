Apple heeft twee nieuwe versies van de iPad Pro aangekondigd. De thuisknop verdwijnt van de tablets, waardoor de schermranden konden krimpen.

Inloggen gebeurt nu net als op de nieuwste iPhones met Face ID, de gezichtsherkenningstechnologie van Apple. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend tijdens een persconferentie in New York.

Waar de kleinere iPad Pro eerder een schermgrootte van 10,5 inch had, is dat nu 11 inch. Het apparaat blijft desondanks ongeveer even groot. Apple blijft een uitvoering van 12,9 inch maken, maar door de kleinere schermranden en dunnere behuizing is dat apparaat nu 25 procent compacter. Wel steekt de camera aan de achterkant nog een beetje uit de behuizing.

In de iPad Pro's wordt hetzelfde 'liquid retina'-scherm gebruikt dat ook in de iPhone XR zit. Het display heeft afgeronde hoeken en biedt volgens Apple de beste beeldkwaliteit van alle iPad-schermen tot nu toe. In de zijkanten van de iPad Pro zitten wederom vier speakers die een betere geluidskwaliteit moeten leveren.

iPad Pro wisselt Lightning in voor USB-C

Onder de motorkap zit de nieuwe A12X Bionic-chip, die volgens Apple weer snellere prestaties biedt, met name in games. Voor het eerst wordt de iPad opgeladen via USB-C en kan de tablet ook worden gebruikt als externe batterij voor een iPhone.

Omdat de thuisknop ontbreekt, maakt de software van de iPad Pro nu gebruik van dezelfde swipebewegingen als de iPhone om bijvoorbeeld terug te keren naar het thuisscherm, of om een overzicht van recente apps op te roepen.

De Apple Pencil, de stylus die Apple verkoopt bij zijn iPad Pro's, kan nu magnetisch aan de tablet worden vastgeklikt. Hij wordt dan automatisch gekoppeld aan de iPad en wordt via de tablet opgeladen. Er kan ook weer een toetsenbord aan de iPad Pro worden gekoppeld, dat tevens dienstdoet als beschermhoes.

De nieuwe iPads verschijnen volgende week voor prijzen vanaf 899 euro voor de 11-inchversie en 1.119 euro voor de 12,9-inchversie. De instapuitvoeringen hebben 64 GB opslagruimte, maar de tablets zullen ook verkrijgbaar zijn in versies met maximaal 1 TB opslag.