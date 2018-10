De nieuwe opties voor ouderlijk toezicht op iPhones en iPads blokkeren websites met seksuele voorlichting. Bepaalde pagina's met porno en racistisch materiaal zijn nog wel toegankelijk.

Met de in iOS 12 uitgebreide functie kunnen ouders mogelijk ongepaste delen van het internet blokkeren voor kinderen. Sites met bijvoorbeeld pornografie zijn hierdoor ontoegankelijk, ontdekte de voorlichtingswebsite O.School.

O.School ontdekte echter dat hun website ook wordt geblokkeerd door de nieuwe functie. De sites van Teen Vogue en Scarleteen, waar kinderen ook seksuele voorlichting kunnen vinden, zijn eveneens ontoegankelijk.

Veel ongepaste sites glippen tegelijkertijd door het filter heen. Populaire pagina's op discussieforum Reddit waarop porno staat zijn bijvoorbeeld gewoon te zien. Daarnaast hebben kinderen toegang tot extremistische fora op zowel Reddit als 4Chan.

Kinderen mogen niet zoeken naar termen zoals 'how do I say no to sex', terwijl 'how do I rape a woman' wel gebruikt mag worden. Pogingen om naar advies voor homoseksuele tieners te zoeken worden ook geweerd.

Apple heeft nog niet op de kritiek gereageerd.