Apple houdt op 30 oktober een evenement voor de media, waar het hoogstwaarschijnlijk de nieuwe iPad Pro presenteert.

Apple heeft donderdag uitnodigingen voor een evenement op dinsdag 30 oktober gestuurd. De tekst op de uitnodiging luidt "There's more in the making". Verschillende media hebben een uitnodiging met een ander afgebeeld Apple-logo gekregen.

Er gaan al maanden geruchten over vernieuwde modellen van de iPad Pro. Analisten wezen de laatste weken ook al op een presentatie in oktober, net als code in de bètaverie van iOS 12.1.

Zonder thuisknop, met Face ID-gezichtsscanner

De nieuwe iPad Pro zou veel kenmerken van de iPhone X en XS krijgen. Het scherm zou dunnere randen krijgen, met afgeronde schermhoeken. Net als bij iPhones zou ook bij de iPad Pro de thuisknop verdwijnen.

Daar vervalt ook de thuisknop met vingerafdrukscanner mee, en dus zou de iPad Pro net als de nieuwe iPhones een gezichtsscanner voor Face ID krijgen. In tegenstelling tot de iPhones zou de iPad Pro geen scherminkeping hebben, maar zouden de scanners in de rand van de tablet passen. Face ID op de iPad Pro zou zowel in horizontale als verticale oriëntatie werken.

Ook zou de nieuwe iPad Pro voorzien worden van een usb-c-aansluiting, in plaats van de Lighting-aansluiting die al jaren in iPhones en iPads zit. Apple gebruikt usb-c al een aantal jaar in zijn MacBooks.

Mogelijk nieuwe MacBooks en iMac

Drukgevoelige stylus Apple Pencil zou ook vernieuwd worden. De digitale pen zou onder meer draadloos met de nieuwe iPad Pro te koppelen zijn. Achterop de nieuwe tablet zou een nieuwe aansluiting voor accessoires als toetsenborden komen. De nieuwe iPad Pro zou opnieuw in twee formaten verschijnen: 11 en 12,9 inch.

Mogelijk onthult Apple tijdens zijn evenement ook een vernieuwde versie van zijn 12 inch MacBook en zijn iMac-computers. Ook gaan er geruchten over een nieuwe MacBook Air en Mac Mini.

De MacBook en iMac zijn al ruim een jaar niet meer van een update voorzien. De MacBook Air kreeg anderhalf jaar geleden voor het laatst een kleine update, de Mac Mini is sinds 2014 niet meer vernieuwd.