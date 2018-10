Huawei heeft dinsdag de Mate 20, Mate 20 Pro en Mate 20 X gepresenteerd. De telefoons hebben een nagenoeg randloos scherm. De Pro-versie heeft een gezichtsscanner in de inkeping en een vingerafdrukscanner in het display.

De telefoons volgen de Mate 10 en Mate 10 Pro van vorig jaar op. Beide toestellen hebben een groot scherm dat doorloopt tot de randen en zijn voorzien van een nieuwe Kirin 980-chip. Die moet zorgen voor een betere verwerking van kunstmatige intelligentie. Ook moet de chip zorgen voor een efficiënte werking van het toestel, waardoor hij bijvoorbeeld langer mee moet gaan op een volle acculading.

Het toestel met de meeste vernieuwingen is de Mate 20 Pro. De telefoon heeft een 6,4-inch-amoledscherm met aan de bovenzijde een brede inkeping. Daarin bevinden zich sensoren en een stippenprojector voor het maken van een 3D-beeld van het gezicht van de gebruiker. Daarmee kan de telefoon ontgrendeld worden. De functie lijkt op die van de iPhone X en XS.

Op de achterkant heeft de Mate 20 Pro een drietal camera's. Het gaat om een standaard groothoeklens, een groothoeklens met extra wijd beeld en een zoomlens met drie keer optisch en vijf keer hybride zoombereik. De lenzen zijn in een vierkant midden op het toestel geplaatst, in plaats van onder elkaar.

De Mate 20 Pro is voorzien van 6 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte. Ook heeft de telefoon een vingerafdrukscanner in het scherm. De reguliere vingerafdrukscanner is verdwenen.

Mate 20 is het goedkopere model

Huawei kondigde dinsdag ook de Mate 20 aan. Dit toestel heeft een groter lcd-scherm (6,5 inch). Dat komt doordat er aan de voorzijde een kleinere inkeping in het scherm zit, die alleen bedoeld is voor de camera. Ontgrendelen kan via 2D-gezichtsherkenning.

De Mate 20 heeft eveneens drie camera's achterop. Ze lijken op die van de Pro-versie, maar bieden iets minder megapixels. Op de achterkant is verder een reguliere vingerafdrukscanner aanwezig.

Verder krijgt het toestel 4 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte.

'Kunstmatige intelligentie wordt steeds belangrijker'

Volgens Huawei wordt kunstmatige intelligentie steeds belangrijker. In deze telefoons zorgt de techniek ervoor dat de gebruiker langer met een accu kan doen en zijn er nieuwe camerafuncties.

Zo herkent de camera meer omgevingen. Daarop kunnen de kleuren worden aangepast, zodat bijvoorbeeld het gras groener en de lucht blauwer wordt. Ook heeft de camera een mogelijkheid om filmfilters toe te passen. Daarbij kunnen mensen bijvoorbeeld in kleur worden getoond, terwijl de rest zwart-wit is.

De Mate 20 kost 799 euro en de Mate 20 Pro 999 euro. De telefoons zijn vanaf 2 november te koop in drie kleuren: blauw, zwart en twilight (bij deze variant loopt de kleur over van paars naar blauw).

​

Verrassing: 7,2 inch Mate 20 X

Huawei verraste aan het eind van zijn presentatie met nog een nieuwe telefoon: de Mate 20 X. Het toestel heeft een groot 7,2 inch 1080p oled-scherm, en is mede gericht op gamers.

Het toestel draait op dezelfde Kirin 980-chip als de Mate 20 Pro, maar is voorzien van een speciaal koelelement waardoor de chip ook onder zware belasting koel moet blijven. Ook de driedubbele camera is hetzelfde als op de Mate 20 Pro

De Mate 20 X heeft 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Ook heeft het toestel stereospeakers aan de voorkant. De telefoon heeft een veel kleinere scherminkeping dan de Mate 20 Pro, maar heeft ook niet dezelfde 3D-gezichtsherkenning.

Voor gamers is er ook een speciale gamepad, voor de linkerhand van de speler. De controller heeft een duimstick, d-pad en eens schouderknop. Dankzij een batterij met een capaciteit van 5.000 mAh kan de Mate 20 X volgens Huawei ruim 6,5 uur gebruikt worden op te gamen op één acculading.

De Mate 20 X kost 899 euro, het is nog niet duidelijk wanneer het toestel in Nederland verschijnt.

Nieuwe smartwatch van Huawei gepresenteerd

Huawei kwam ook metde smartwatch Watch GT. Dit apparaat heeft een rond scherm met een aanraakgevoelig 1,39-inch-amoledscherm en een resolutie van 454 bij 454 beeldpunten.

Bij gemiddeld gebruik moet de smartwatch volgens Huawei twee weken meegaan. Het bedrijf gaat dan uit van gebruik van de hartslagmeter en negentig minuten sporten in de week.

Bij het inschakelen van de hartslagmeter, gps en een scherm dat altijd aanstaat, gaat de Watch GT tot 22 uur mee.