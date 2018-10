Telefoonmaker Palm heeft een nieuwe telefoon aangekondigd met een scherm van 3,3 inch. Het toestel is bedoeld als aanvulling op de primaire smartphone van gebruikers.

De Palm Phone werd maandag aangekondigd. De Android-telefoon heeft ongeveer het formaat van een creditcard. De telefoon kan bijvoorbeeld gebruikt worden als een gebruiker zijn of haar primaire smartphone thuislaat.

Volgens de makers creëert de Palm-telefoon daarmee "een nieuwe categorie" producten. Het back-uptoestel zou van pas moeten komen als de gebruiker een grotere standaard telefoon wil thuislaten, bijvoorbeeld voor een concert of festival.

Het is het eerste Palm-toestel in jaren. Jarenlang bracht het bedrijf zakcomputers uit, voordat de eerste smartphones populair werden. De nieuwe Palm-smartphone wordt door merknaamhouder TCL Mobile uitgebracht. Dat bedrijf bracht eerder BlackBerry-telefoons op de markt.

Palm Phone als redelijk Android-toestel

De Palm Phone werkt met een aangepaste versie van besturingssysteem Android 8.1. De telefoon heeft een Snapdragon-435-processor, 3 GB aan werkgeheugen en 32 GB aan opslagruimte. Er kunnen Android-apps op worden geïnstalleerd. Ook is er een 12-megapixelcamera aanwezig op de achterkant en een 8-megapixelcamera aan de voorkant.

Ook is er een 800-mAh-accu die wordt opgeladen via een USB-C-aansluiting. Volgens Palm houdt het toestel het er een dag mee vol.

Voor het kleine scherm is een nieuwe manier bedacht om apps te tonen. Het lijkt op de wijze waarop de Apple Watch het doet: de telefoon laat apps in een wolk van iconen zien, waar doorheen te vegen is.

De telefoon komt voorlopig alleen in de Verenigde Staten beschikbaar voor 349 dollar. Het is niet bekend of en wanneer het toestel in Nederland verschijnt.