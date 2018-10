Android-bedenker Andy Rubin werkt aan een smartphone met een kunstmatige intelligentie (AI), die bijna alleen met stemcommando's wordt bediend.

Dat meldt Bloomberg op basis van bronnen betrokken bij het project. Rubin werkt aan de AI-telefoon bij zijn startup Essential, die eerder al een eigen Android-telefoon op de markt bracht.

De nieuwe telefoon heeft een klein scherm, maar dat zou bedoeld zijn om informatie te tonen na stemopdrachten. De telefoon wordt primair met spraakcommando's bediend, waarmee bijvoorbeeld e-mails en sms'jes verzonden worden.

Essential zou daarmee af willen stappen van het traditionele smartphoneprincipe, waarbij gebruikers hun toestellen bedienen met grote aanraakschermen. Veel huidige smartphones hebben op het moment al stembediening in de vorm van virtuele assistenten. Deze worden echter als extra functie aangeboden, naast het aanraakscherm.

Het is niet bekend wanneer de smartphone precies op de markt moet verschijnen.

Ontwikkeling van slimme luidspreker gepauzeerd

De startup van Rubin werkte ook aan een slimme speaker voor in huis, maar dat project zou zijn gepauzeerd. Daarnaast zou de productie van een andere smartphone binnen het bedrijf zijn geannuleerd, omdat het apparaat te veel leek op bestaande telefoons op de markt.

Rubin is een van de oprichters van het bedrijf Android, dat het gelijknamige mobiele besturingssysteem ontwikkelde. Google nam dit bedrijf in 2005 over. Inmiddels gebruikt het merendeel van alle smartphones de software.

De topman vertrok in 2014 bij Google, waarna hij zijn nieuwe bedrijf Essential oprichtte. Hij stapte in november 2017 tijdelijk op, na beschuldigingen over een ongepaste relatie in zijn tijd bij Google. In december keerde hij terug.