Google heeft de jaarlijkse vernieuwing van zijn Pixel-smartphones aangekondigd. De Pixel 3 en Pixel 3 XL zijn ongeveer even groot als de telefoons van vorig jaar, maar krijgen grotere oledschermen met dunnere randen. Voorlopig komen de telefoons niet naar Nederland.

De Pixel 3 heeft een scherm van 5,5 inch, waar de Pixel 2 nog een 5-inchscherm had. De 3 XL krijgt een scherm van 6,3 inch, met een inkeping aan de bovenkant om ruimte te maken voor twee selfiecamera's.

Beide telefoons hebben zo'n dubbele camera aan de voorkant. Een van de twee camera's heeft een groothoeklens, voor groepsselfies of zelfportretten met een uitgebreidere achtergrond. Beide camera's schieten foto's met een resolutie van 8,1 megapixel. Aan de achterkant van de Pixel 3 en 3 XL zit een camera met een resolutie van 12,2 megapixel. De nieuwe smartphones draaien op een Snapdragon 845-chip, de snelste processor van Qualcomm.

De telefoons zijn voorzien van 4 GB aan werkgeheugen. Er zijn versies met 64 GB of 128 GB aan opslagruimte. De Pixel 3 heeft een 2915 mAh-accu. De XL-versie is voorzien van een 3430 mAh.

Google benadrukte echter dat het zich vooral richt op het verbeteren van zijn software en clouddiensten. "De grote doorbraken die je zult zien komen niet alleen uit hardware", zei hardwarebaas Rick Osterloh voor de aankondiging. "Ze komen uit het samenspel tussen software, hardware en kunstmatige intelligentie."

Betere foto's in het donker

Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de vernieuwde camera-app, die de verschillende cameramodussen gemakkelijker toegankelijk maakt. De nieuwe Top Shot-stand is een soort slimme burstfunctie. De software van Google kiest automatisch de beste uit een reeks foto's, zodat bijvoorbeeld iedereen lachend op een groepsfoto staat. Ook in het donker moet de software van Google betere foto's opleveren, zonder gebruik van de flits.

Volgens Google is de portretmodus in de Pixel 3 verbeterd. Die maakt het mogelijk om mensen scherp in beeld te krijgen, terwijl de achtergrond wazig wordt gemaakt. Het is nu ook mogelijk om de persoon in kleur te tonen, terwijl de achtergrond in zwart-wit zichtbaar is.

De nieuwe Google-smartphones draaien op Android 9 Pie, de nieuwste versie van het besturingssysteem. In de komende jaren zullen ze ook direct Android-updates ontvangen als Google ze beschikbaar stelt, terwijl die doorgaans met een vertraging naar Android-smartphones van andere fabrikanten komen.

Draadloos opladen in houder

De Pixel 3 en 3 XL kunnen draadloos worden opgeladen. Voor het eerst maakt Google ook een draadloos oplaadstation voor zijn smartphones, de Pixel Stand. Als de smartphone daarin staat, verandert hij in een soort Google Home, de slimme speaker van Google. Pixel-eigenaren kunnen de Google Assistent vragen stellen als de telefoon in de houder staat, en op het scherm verschijnt informatie over kalenderafspraken en smarthome-apparatuur.

De Pixel 3 en 3 XL komen net als hun voorgangers voorlopig niet naar Nederland. De toestellen verschijnen wel in Frankrijk en Duitsland, voor respectievelijk 859 en 959 euro. Het is onduidelijk of later nog een Nederlandse verschijning gepland is.