De Chinese smartphonemaker OnePlus onthult zijn nieuwe OnePlus 6T op 30 oktober. Het toestel heeft een vingerafdrukscanner in het scherm.

De OnePlus 6T is de opvolger van de eerder dit jaar verschenen OnePlus 6. Het nieuwe toestel wordt onthuld tijdens een live te volgen evenement in New York.

OnePlus meldde eerder al dat de OnePlus 6T een vingerafdrukscanner heeft die in het scherm is geïntegreerd. Tot nu toe zaten de vingerscanners van OnePlus-toestellen op de achterzijde van het toestel.

De OnePlus 6T wordt daarmee een van de eerste commercieel beschikbare toestellen met een vingerafdrukscanner in het scherm. De tevens Chinese telefoonmaker Vivo kondigde begin dit jaar ook al een toestel aan met vingerafdrukscanner in het scherm, het Chinese Oppo volgde later. Beide toestellen waren echter gericht op de Chinese markt.

De grootste Android-fabrikant Samsung zou volgens geruchten ook al lange tijd proberen een vingerafdrukscanner in het scherm van zijn toestellen te bouwen, maar vooralsnog is dat niet gebeurd.

OnePlus 6T heeft geen koptelefoonaansluiting

Verwacht wordt dat de OnePlus 6T draait op een Qualcomm Snapdragon 845-chip, net als veel andere recente high-end Android-toestellen. De telefoon zou een accu hebben met een capaciteit van 3.700 mAh.

Volgens OnePlus zou de 6T bovendien voor het eerst geen koptelefoonaansluiting hebben. Daarmee volgt het bedrijf de trend van de markt. De 6T wordt wel geleverd met een usb-c naar mini-jack-adapter.

​