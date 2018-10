Schiphol gaat aan de binnenkant van de luchthaven een mobiel netwerk aanleggen, dat ook zal werken met 5G.

Dat mobiele netwerk wordt samen met de providers KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo aangelegd, aldus de luchthaven in een persbericht.

Binnen de luchthaven worden dertig antennes geplaatst die voor het mobiele netwerk worden gebruikt. In 2020 is het geheel operationeel. Het netwerk zal ook worden gebruikt voor hulpdiensten en de portofoons van Schiphol-personeel.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven zal het 5G-gedeelte van het netwerk in 2020 meteen werken. "Providers moeten dan wel ondersteuning bieden, voordat klanten het kunnen gebruiken."

5G-tests in Nederlandse steden

Op het moment wordt 5G-technologie in Nederland al op meerdere locaties getest. Dat gebeurt in bijvoorbeeld een speciaal gebied binnen Groningen. KPN begon recent met proeven in vier Nederlandse steden.

Het nieuwe 5G-netwerk moet mobiel internet in Nederland sneller maken. In 2020 zal in elk geval één Nederlandse stad moeten gebruikmaken van de nieuwe technologie. Dat is een eis van de Europese Unie.