De Galaxy S10 van Samsung wordt mogelijk voorzien van een speciale processor voor kunstmatige intelligentie (AI).

Dat blijkt maandag uit het LinkedIn-profiel van een Samsung-medewerker, waarop staat dat hij werkt aan de nieuwe chip.

De ontwikkeling van de tweede generatie AI-chip zou in december 2017 zijn gestart. Het is niet bekend of de processor inmiddels af is, maar het lijkt aannemelijk dat hij bedoeld is voor de geplande Galaxy S10.

De zogenoemde neural processing unit (NPU) wordt gebruikt om berekeningen voor de virtuele assistent Bixby te maken. Door hier een speciale chip aan te wijden, zou de telefoon sneller en energiezuiniger van de AI gebruik kunnen maken.

Het zou gaan om de tweede generatie van de AI-chip. De eerste generatie werd tot op heden niet in telefoons gebruikt, wat doet vermoeden dat het bedrijf direct de tweede versie zal inzetten.

Voorbeeld van andere grote techbedrijven

Samsung volgt daarmee het voorbeeld van andere telefoonmakers. Zowel Huawei als Apple heeft telefoons voorzien van speciale subprocessors voor kunstmatige intelligentie.

Volgens recente geruchten wordt de Galaxy S10 wellicht voorzien van vijf cameralenzen. Sommige bronnen beweren daarnaast dat de telefoon een vingerafdrukscanner in het scherm zal integreren, maar anderen ontkennen dat weer.

De telefoon is mogelijk begin 2019 beschikbaar.