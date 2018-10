'Nieuwe iPhones gebruiken geen schoonheidsfilter'

Dat stelt Sebastiaan de With, ontwikkelaar van iPhone-camera-app Halide. Sommige gebruikers klaagden na het verschijnen van de nieuwe foto's over een ogenschijnlijk schoonheidsfilter.

De iPhone XS gebruikt de camera op een fundamenteel andere manier dan voorgaande iPhones, stelt De With. Voorheen nam een iPhone standaard één foto, of drie wanneer de HDR-modus is ingeschakeld.

De iPhone XS neemt daarentegen tot wel negen foto's in één keer, elk met een andere belichting. Die foto's worden door een algoritme samengevoegd, waarbij de beste delen worden gebruikt. Zo krijgt het eindresultaat een hoger dynamisch contrast en vollere kleuren. Apple noemt die methode Smart HDR.

Om te zorgen dat die meerdere opnames achter elkaar precies hetzelfde zijn, moeten ze zo snel mogelijk genomen worden. De iPhone XS neemt daarom foto's met de laagst mogelijke sluitertijd, en een hoge iso-waarde.

Citroen even gladgestreken als gezicht

De foto's bevatten daardoor meer ruis, die bij het samenvoegen wordt weggenomen. Dat heeft als bij-effect dat foto's van gezichten onder slecht belichtte omstandigheden er gladgestreken uitzien. Dat valt extra op omdat donkere gedeelten van de foto worden opgelicht. De functie werkt zowel bij foto's met de voor- als achtercamera's van de iPhone XS.

"Ik heb foto's gemaakt van een citroen, van ruw papier en van gezichten en de mate van gladstrijken was identiek", stelt De With. Van een schoonheidsfilter is volgens de ontwikkelaar geen sprake.

De With denkt dat Apple een afweging heeft gemaakt tussen ruis in foto's enerzijds en gladgestreken foto's anderzijds. Hij sluit niet uit dat Apple zijn algoritme later nog zal wijzigen.

Camera-apps moeten anders te werk gaan

De totaal andere werking van de camera van de iPhone XS zorgt er volgens De With ook voor dat hij zijn app moet aanpassen. Halide is een van de vele iOS-apps waarmee gebruikers zogenoemde RAW-foto's kunnen maken.

Dat zijn ongecomprimeerde foto's waar de camera nog geen beeldbewerking op heeft toegepast. Die foto's zijn achteraf veel ruimer te bewerken dan jpeg-afbeeldingen, maar hebben ook een veel groter bestandsformaat.

Voorheen konden apps als Halide simpelweg de RAW-foto pakken die door de camera werd aangeboden. In het geval van de iPhone XS werkt die methode niet meer, omdat foto's dankzij Smart HDR overbelicht zijn en veel ruis bevatten, ook in RAW-formaat.

De With werkt daarom samen met zijn mede-ontwikkelaar Ben Sandofsky aan de functie Smart RAW. Die functie omzeilt Apple's Smart HDR volledig, en biedt volgens de ontwikkelaar foto's met meer detail dan met de standaard camera-app mogelijk is.

Hoe zijn nieuwe functie precies werkt, zegt De With niet. Smart RAW wordt in de aanstaande update van Halide toegevoegd.