'Nederland op een na snelste in video's streamen via mobiel internet'

Dat stelt telecomanalist OpenSignal in een rapport. Het onderzoeksbureau vergelijkt wereldwijd de snelheden en de kwaliteit bij het kijken van gestreamde video's via mobiel internet.

De ranglijst heeft een andere uitkomst dan de algemene ranglijst voor de snelheid van mobiel internet. Volgens OpenSignal is bij het bekijken van video's sneller niet altijd beter.

Dat komt onder meer doordat providers in sommige landen de snelheid van gestreamde video's verminderen. In Europa mogen providers dat niet doen in het kader van de netneutraliteit. Ook is bij het kijken van video een stabiele gemiddelde snelheid belangrijker.

De beste ervaring en de hoogste snelheid

OpenSignal heeft twee ranglijsten gemaakt: een met de algemene video-ervaring en een met de algemene snelheid. Bij de algemene video-ervaring wordt gelet op de beeldkwaliteit, laadtijd en hoe vaak een video tijdens het afspelen vastloopt.

In die ranglijst scoort Tsjechië met 68 punten het hoogst, gevolgd door Hongarije en Noorwegen. Nederland staat in die lijst op de zevende plaats, met een score van 66 punten. De volledige top tien valt volgens OpenSignal in het segment "zeer goed", geen enkel land heeft de score "excellent" behaald.

Als het gaat om algemene snelheid bij het bekijken van video's, dan scoort Nederland een gemiddelde snelheid van ruim 37,3 Mbps. Dat is goed voor een wereldwijd vierde plaats, na Zuid-Korea (45,6 Mbps), Noorwegen (40,3 Mbps) en Singapore (38,1 Mbps). In Europa moet Nederland alleen Noorwegen voor zich dulden.

Nederland heeft de beste 4G-dekking

Nederland scoorde onlangs goed in een andere test van OpenSignal. Toen bleek dat Nederland de beste 4G-dekking van Europa heeft. Daarbij keek het onderzoeksbureau niet de geografische dekking, maar naar het percentage dat de gemiddelde Nederlander toegang tot 4G heeft.

In Nederland scoorden alle vier de grote providers als eerste land in Europa een dekking van meer dan 90 procent.