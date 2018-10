'Nieuwe iPhones hebben last van oplaadprobleem'

Dat meldt 9to5Mac op basis van berichten van zijn lezers. Ook op Reddit en het forum van Apple klagen gebruikers. YouTuber Lewis Hilsenteger van het populaire kanaal UnboxTherapy toonde de bug in een video, waarbij hij meerdere nieuwe iPhones op een lader aansluit.

Door de bug beginnen de nieuwe iPhones niet altijd met opladen wanneer een laadkabel in het toestel gestoken wordt. In sommige gevallen begint het laden pas nadat het scherm van de iPhone geactiveerd wordt. In andere gevallen laadt de telefoon pas als het scherm eerst wordt geactiveerd en de kabel wordt uit- en ingeplugd.

De bug doet zich voor bij laadblokjes en Lightning-kabels van zowel Apple als van andere fabrikanten. Niet alle nieuwe iPhones hebben last van de bug; sommige toestellen laden gewoon op als de voeding wordt ingeplugd terwijl het scherm uit staat.

Volgens 9to5Mac doen de problemen zich ook voor op oudere iPads en iPhones. Mogelijk gaat het daarom om een bug in iOS 12, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Apple heeft nog niet op de problemen gereageerd.

Een nieuwe beveiligingsfunctie in iOS 12 zou de oorzaak kunnen zijn. Het systeem van Apple schakelt dataoverdracht via de Lightning-poort uit als het toestel een uur niet gebruikt is. Toch zou die functie niet van invloed moeten zijn op het opladen van apparaten.