'Apple onderzoekt standaard schoonheidsfilter in iPhone XS-camera'

Anonieme bronnen van Apple zeggen tegen AppleInsider dat het bedrijf dit 'schoonheidsfilter' onderzoekt. Gebruikers op fora zoals Reddit toonden het probleem op foto's. Bij selfies worden gezichten gladgestreken, waardoor veel scherpte en detail verloren gaat.

Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers last ondervinden van het filter, dat standaard in de selfiemodus van de iPhone-camera wordt ingeschakeld. In sommige gevallen wordt ook de kleur van het gezicht veranderd in een onnatuurlijke tint, stellen de mensen die last hebben van het probleem.

Het lijkt te gaan om een softwareprobleem. Volgens meerdere mensen kan het euvel verholpen worden door Smart HDR uit te zetten via de instellingen van de camera-app.

Apple gebruikt een algoritme om foto's te verwerken op de iPhone XS. De techniek is bedoeld om foto's te verbeteren, maar mogelijk werkt de software in sommige gevallen niet naar behoren. Het is niet duidelijk wanneer er een oplossing komt.