Apple brengt iOS 12 uit met meer controle over appgebruik

De nieuwe versie van Apples mobiele besturingssysteem is via de instellingenapp van iPhones en iPads te installeren. Gebruikers gaan dan naar 'algemeen' en kiezen voor 'software-update'.

Apparaten die overweg konden met iOS 11, zijn ook geschikt voor iOS 12. Doorgaans vallen de oudste modellen buiten de boot als er een nieuwe update wordt uitgebracht, maar dit keer is dat anders. De software-update is beschikbaar voor iPhones 5S en nieuwer en voor de iPad mini 2 en nieuwer.

Schermtijd en gegroepeerde meldingen

Met iOS 12 krijgen gebruikers inzicht in hun appgebruik. De optie 'schermtijd' meet welke apps de gebruiker hoe lang gebruikt en toont dit in een overzicht. Het is daarnaast mogelijk om tijdslimieten in te stellen voor apps die te veel afleiden.

In iOS 12 worden notificaties gebundeld. Meldingen per app worden op het notificatiescherm in groepen samengevoegd, wat het overzichtelijker moet maken.

Ook spraakassistent Siri heeft nieuwe functies. Met Siri Shortcuts is het mogelijk om zelf opdrachten samen te stellen. Dat gaat via een speciale app, waarmee diensten en apps aan zelfbedachte commando's gekoppeld worden.

Naast iOS 12 heeft Apple ook updates uitgebracht voor het besturingssysteem op de Apple TV (tvOS 12) en de Apple Watch (watchOS 5).