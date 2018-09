Apple onthult nieuwe iPhones met groter scherm en snellere hardware

De iPhone XS en XS Max krijgen het ontwerp dat Apple met de iPhone X in 2017 introduceerde. Dat betekent dat de telefoons een voorkantvullend scherm hebben met een uitsnede aan de bovenzijde.

Daarin is de technologie voor Face ID verwerkt, de gezichtsscanner van Apple om de iPhone te ontgrendelen. Apple zegt dat de scanner sneller werkt dan die van de iPhone X, al is niet bekend hoeveel sneller.

De opvolger van de iPhone X heet de iPhone XS (spreek uit als 'Tien S'). Dit model lijkt op zijn voorganger met een oledscherm van 5,8 inch. Wel zou het display meer kleuren tonen.

De telefoon komt beschikbaar in drie versies: goud, zilver of grijs.

iPhone XS Max met 6,5-inchscherm

De grootste en duurste versie is de iPhone XS Max. Met deze naam stapt Apple af van de Plus-benaming die grote iPhones voorheen kregen.

Het toestel is voorzien van een 6,5-inchdisplay. Dat is het grootste scherm dat Apple ooit in een iPhone heeft geplaatst. De iPhone 8 Plus had een 5,5-inchscherm. Het scherm is groter doordat de schermranden een stuk kleiner zijn geworden, met name aan de onder- en bovenkant. Daardoor wordt het display groter en langer, maar de behuizing zelf niet.

Beeld en hardware worden sneller

In de nieuwe iPhones is geen vingerafdrukscanner meer aanwezig, en daarmee verdwijnt ook de homeknop uit de telefoons. Ook wordt er geen verloopje meer meegeleverd voor koptelefoons met een 3,5mm-jack. Die blijft nog wel los te koop voor tien euro.

De toestellen hebben een aanraakgevoelig scherm met een ververssnelheid van 120-hertz. Boven- en onderin het scherm zijn stereospeakers toegevoegd.

Ook zijn de iPhone XS en de XS Max voorzien van een nieuwe A12-chip. Die is bedoeld voor de verwerking van kunstmatige intelligentie. Ook de iPhone X had zo'n chip, maar deze werkt sneller dankzij acht processorkernen in plaats van twee.

De accu van de iPhone XS gaat ongeveer een half uur langer mee dan die van de iPhone X op een volle lading. De XS Max houdt het ongeveer anderhalf uur langer vol.

iPhone XR met lcd-scherm

Apple kondigde ook een derde iPhone aan: de iPhone XR. Het toestel heeft als enige geen oledscherm, maar gebruikt een vernieuwd lcd-display van 6,1 inch. De iPhone XR wordt verkocht in het wit, blauw, zwart, rood en geel.

Het toestel heeft geen 3D Touch, zoals de XS-modellen. Wel is het toestel voorzien van de nieuwe chip en is Face ID aanwezig voor gezichtsherkenning.

Op de achterkant heeft het toestel één cameralens waarmee foto's van 12 megapixels genomen kunnen worden. Ook ondersteunt de telefoon het nemen van portretfoto's, waarbij de achtergrond van het onderwerp vaag wordt gemaakt.

De iPhone XR verschijnt op 26 oktober in drie verschillende versies: 64 GB, 128 GB en 256 GB. Er zijn zes kleuren. Het toestel kost 859 euro.

De iPhone XS is vanaf 26 september te koop en krijgt een prijs van 1.159 euro. De grotere versie, de iPhone XS Max, gaat 1.259 euro kosten.