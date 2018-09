Google kondigt Pixel 3-smartphone op 9 oktober aan

De techgigant stuurde in de nacht van donderdag op vrijdag uitnodigingen naar de pers voor het Made by Google-evenement.

In de uitnodiging staat niet wat het bedrijf precies gaat presenteren, maar inmiddels is er al veel informatie over de nieuwe Pixel 3-telefoon gelekt. De telefoon is zelfs al te koop op de zwarte markt.

Waarschijnlijk verschijnen er twee varianten van de telefoon op de markt: de Pixel 3 en Pixel 3 XL. De XL heeft een groter scherm, met aan de bovenkant een inkeping, zoals bij onder meer de iPhone X. Het kleinere toestel heeft randen aan de onder- en bovenkant.

Het is nog de vraag of de telefoons in Nederland verkocht gaan worden. Dat was bij de vorige twee Pixels namelijk niet het geval. Het bedrijf heeft nu echter wel de Google Assistent, waar de Pixel-telefoons sterk van afhankelijk zijn, in Nederland uitgerold.