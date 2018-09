Samsung wil opvouwbare telefoon in november onthullen

Dat zegt DJ Koh, CEO van de mobiele divisie van Samsung, tegen CNBC.

Samsung spreekt al jaren over de komst van een opvouwbare telefoon. Zo beloofde het techbedrijf in 2013 dat het in 2015 met opvouwbare telefoons zou komen en beloofde Koh in 2017 dat de opvouwbare telefoon er in 2018 echt zou komen.

"Het is tijd om te leveren", zegt Koh. Een enquête van Samsung onder consumenten zou hebben uitgewezen dat er vraag is naar een opvouwbare telefoon.

'Het voordeel van dit apparaat moet duidelijk zijn'

Samsung zou het toestel in uitgevouwen stand willen onderscheiden van een tablet. "Je kunt hem in de meeste gevallen opgevouwen gebruiken", legt Koh uit. "Maar als je wilt browsen of iets wilt zien, dan zou je hem kunnen ontvouwen."

"Maar welk voordeel heeft ontvouwen ten opzichte van een tablet? Als de ontvouwen ervaring dezelfde is als bij een tablet, waarom zouden consumenten die opvouwbare telefoon dan kopen?", aldus Koh.

Volgens Koh moet het voor gebruikers direct duidelijk zijn waarom Samsung het opvouwbare apparaat wilde maken. De ontwikkeling van de smartphone was "ingewikkeld", maar is volgens de topman "bijna afgerond".

De recentste geruchten rond de opbouware telefoon van Samsung wijzen op een verschijning in 2019. De ontwikkelaarsbeurs waar Samsung het toestel wil onthullen, begint op 7 november in San Francisco.