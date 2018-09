'Google-medewerker raakte onaangekondigde Pixel 3 kwijt in taxi'

Dat ontdekte een chauffeur van taxidienst Lyft, schrijft Android Police. De chauffeur kwam de telefoon tegen in zijn auto na een rit.

De telefoon werd door de chauffeur gefotografeerd, waarna hij later weer werd overhandigd aan de eigenaar. Op de foto's zijn stickers gecensureerd, omdat hierop codes te zien zijn die de medewerker in kwestie kunnen identificeren.

In de afgelopen maanden zijn er bovengemiddeld veel foto's van de nieuwe Pixel 3 op internet verschenen. Dat is deels te wijten aan de zwarte markt, waar de nieuwe smartphone wordt verkocht voor rond de 2.000 dollar (omgerekend zo'n 1.723 euro).

Volgens geruchten zal de nieuwe Pixel 3 rond oktober worden aangekondigd. Het is nog niet bekend of de telefoon ook in Nederland verschijnt. Voorgaande Pixel-telefoons waren hier niet officieel te koop.

Eerder raakte Apple-werknemer iPhone kwijt in bar

Het is niet voor het eerst dat een nog niet aangekondigde smartphone door een medewerker is kwijtgeraakt. In 2010 raakte een Apple-werknemer het prototype van de iPhone 4 kwijt in een bar.

Dit toestel werd vervolgens verkocht aan technologieblog Gizmodo, dat hiermee informatie over de telefoon lekte.