Steeds meer foto's van Google Pixel 3 uitgelekt

Foto's van de kleinere Pixel 3 werden door een gebruiker van het forum Reddit online gezet.

Op de foto's is te zien dat de Pixel 3 in tegenstelling tot de Pixel 3 XL geen inkeping aan de bovenkant van het scherm heeft. Boven en onder het scherm heeft het toestel een even grote rand. Wel zijn alle vier de hoeken van het scherm afgerond.

De lekker heeft ook screenshots gemaakt van de systeeminformatie van het toestel. Daarop is te zien dat de telefoon een 5,5 inch scherm met een resolutie van 2160 x 1080 pixels heeft. Het gaat om een langer full hd-scherm, met en verhouding van 2:1. Het scherm biedt ondersteuning voor HDR voor een hoger contrast.

Ook is te zien dat de telefoon een 8-megapixelcamera heeft, en een accu met een capaciteit van 2915 mAh. Veel andere details rond het toestel lekten de afgelopen weken al uit. Zo zou de Pixel 3 draaien op een Qualcomm Snapdragon 630-chip met 4 GB werkgeheugen.

Pixel-telefoons lekten al vrijwel helemaal uit

De Pixel 3 en Pixel 3 XL worden vermoedelijk pas begin oktober officieel aangekondigd. Toch zijn vrijwel alle details over beide toestellen al uitgelekt.

Vooral over de Pixel 3 XL was al vroeg veel informatie. Dat kwam onder meer omdat een handelaar al een aantal exemplaren van de Pixel 3 XL had bemachtigd, en ze voor 2.000 dollar per stuk verkocht op de zwarte markt.

De Pixel 3 XL heeft in tegenstelling tot het kleinere exemplaar wel een inkeping bovenaan zijn 6,7 inch scherm, dat een resolutie van 2960 x 1440 pixels zou hebben. Ook de Pixel 3 XL zou draaien op een Snapdragon 845.