'Opvolger van de iPhone X heet iPhone XS en komt in goud beschikbaar'

De nieuwe smartphone van Apple komt in twee varianten die dezelfde naam hebben, bericht het doorgaans goed ingelichte 9to5Mac. Daarmee doet Apple afstand van de toevoeging 'Plus' voor iPhones met een groter scherm.

Eerder donderdag werd bekend dat Apple zijn nieuwste smartphones vermoedelijk op 12 september gaat aankondigen, maar los van de datum heeft het bedrijf nog niets officieels naar buiten gebracht.

De iPhone XS zou volgens de geruchten met een scherm van 5,8 inch en met een van 6,5 inch beschikbaar komen. Beide telefoons zouden voorzien zijn van een OLED-scherm met een inkeping, net als de iPhone X.

Volgens 9to5Mac gaat Apple de iPhone XS in de kleur goud aanbieden. Apple heeft ooit een gouden iPhone X geregistreerd bij de Amerikaanse telecomautoriteit, maar die is vooralsnog niet in de verkoop gegaan.

'Nieuwe Apple Watch heeft randloos scherm'

Naast de onthullingen over iPhone XS bericht 9to5Mac ook over de nieuwe Apple Watch. De grootste verandering van de nieuwe smartwatch is dat de gadget een randloos scherm heeft.

Met het grotere scherm heeft de digitale wijzerplaat plek voor meer zogeheten complicaties, zoals de datum, agenda en hartslag. Een afbeelding in het bezit van 9to5Mac toont een wijzerplaat met negen verschillende complicaties.