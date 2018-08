HTC onthult goedkopere U12-telefoon van 349 euro

De telefoon werd getoond op de gadgetbeurs IFA in Berlijn. Hij zal vanaf oktober worden geleverd in Europa.

De U12 Life heeft een glazen achterkant die op twee verschillende manieren is bewerkt. Hierdoor is de bovenkant glad, maar zit er een ribbelmotief op de onderzijde.

Achterop het toestel zitten twee cameralenzen van 16 en 5 megapixel. De selfiecamera voorop biedt een resolutie van 13 megapixel. Aan de voorkant zit nu ook een ledflitser.

De nieuwe telefoon van HTC heeft bovenaan het 6 inch-scherm geen inkeping, zoals bij veel concurrerende toestellen wel het geval is. In plaats daarvan zitten er dunne randen aan de boven- en onderkant van het scherm. "Dat is omdat alle content die je bekijkt rechthoekig is", aldus een woordvoerder van de fabrikant.

U12 Life heeft een koptelefoonpoort

Aan de binnenkant zit een Snapdragon 636-processor en 4GB werkgeheugen. Alle toestellen worden geleverd met 64GB opslagruimte en twee simkaartslots. Een van deze slots kan ook worden gebruikt voor een microSD-kaart.

Onderaan het toestel zit een koptelefoonpoort. "Dat is omdat kopers van een goedkopere telefoon meestal geen bluetoothkoptelefoons hebben", vertelt de woordvoerder.

De telefoon is voorzien van een 3.600mAh-batterij. Het bedrijf belooft dat de accu voldoende energie biedt om 12 uur lang te internetten op 4G.

U12 Plus is het vlaggenschip

HTC toonde eerder dit jaar de U12 Plus, een telefoon met hogere specificaties. Volgens de telefoonmaker is dat het vlaggenschip, terwijl de U12 Life bedoeld is voor mensen die minder willen betalen.

De telefoonmaker beloofde dit jaar verder geen nieuwe vlaggenschepen uit te brengen. Dat deed HTC vorig jaar wel met de U11, die in korte tijd meerdere variaties kreeg.