T-Mobile belooft prijzen vaste abonnementen komende drie jaar niet te verhogen

Dat zegt CEO Søren Abildgaard van T-Mobile Nederland tegen AD. T-Mobile kondigde eind 2017 aan dat het concurrent Tele2 wil overnemen.

In juni startte de Europese Commissie een diepgravend onderzoek naar de overname, eind juli werd dat gepauzeerd omdat Brussel meer tijd nodig heeft om alle documenten te bekijken. T-Mobile is nu bezorgd dat de overname misschien niet wordt goedgekeurd.

De Europese Commissie vreest onder meer dat de tarieven van T-Mobile en Tele2 na de fusie zullen stijgen en dat de innovatie te lijden heeft onder de overname.

Zes beloftes om zorgen weg te nemen

T-Mobile is met 3,5 miljoen klanten nu de derde speler op de Nederlandse telecommarkt, na KPN en VodafoneZiggo. Tele2 heeft een miljoen klanten, en groeide de afgelopen tijd met onder meer een voordelig onbeperkt abonnement dat 25 euro per maand kost.

Om zorgen bij de Europese Commissie weg te nemen, doet T-Mobile zes beloftes. De beloftes gelden als de provider groen licht krijgt voor de overname.

Zo gaan de prijzen van vaste abonnementen van T-Mobile en Tele2 na een fusie de komende drie jaar niet omhoog, belooft de provider. Alleen stijgingen met de inflatie worden doorgevoerd. Een woordvoerder van het bedrijf benadrukt dat de belofte alleen geldt voor vaste abonnementen en niet voor mobiele abonnementen.

Unlimited databundels van beide providers blijven bestaan en Tele2-klanten blijven daar zeker de komende drie jaar 25 euro per maand voor betalen.

Landelijk dekkend 5G-netwerk in 2020

Daarnaast belooft T-Mobile dat de klanten van T-Mobile en Tele2 in 2020 al gebruik kunnen maken van een landelijk dekkend 5G-netwerk. Ook mogen alle klanten volgens T-Mobile hun abonnement op elk moment blijven opzeggen.

T-Mobile zegt de komende jaren te gaan investeren in glasvezelinternet in dorpen en steden. Zowel in dorpen en steden als in de landelijke gebieden belooft T-Mobile internetsnelheden van minstens 100 Mbps.

T-Mobile-CEO Abildgaard wijst op de sterke posities van KPN en VodafoneZiggo. KPN biedt al langer voordelen aan klanten die zowel mobiel als vast internet, telefonie en tv afnemen. Sinds de fusie van Ziggo en Vodafone biedt ook dat bedrijf zulke klanten allerlei voordelen.

"Dat maakt concurreren voor ons véél moeilijker. De Commissie en de ACM moeten zich dat realiseren en breder kijken dan de mobiele markt alleen", stelt Abildgaard. "Los zijn T-Mobile en Tele2 te klein."

Brussel geeft op 12 september uitsluitsel

De Europese Commissie geeft over een kleine drie weken, op 12 september, uitsluitsel in zijn onderzoek naar de overname. T-Mobile weet dan of het mag fuseren met Tele2.

Tele2 heeft sinds 2015 een volledig zelfstandig 4G-netwerk in Nederland. Voor die tijd bood het bedrijf ook al mobiele telefonie en internet in Nederland aan, maar daarbij werden de netwerken van T-Mobile gebruikt.