'Nieuwe iPhones worden iets goedkoper dan huidige modellen'

Dat meldt marktanalysebureau TrendForce dinsdag. Apple werkt volgens tal van geruchten aan drie nieuwe iPhones.

Naast een directe opvolger van de 5,8-inch-iPhone X zou Apple ook aan een grotere Plus-versie van die iPhone X-opvolger werken, met 6,5-inchscherm. Beide toestellen zouden een oledscherm krijgen. Een derde model met een lcd-scherm van 6,1 inch moet het goedkoopste toestel in het nieuwe aanbod worden.

Volgens TrendForce gaat dat toestel zo'n 699 tot 749 dollar kosten, precies tussen de prijzen van de iPhone 8 en 8 Plus in. Die toestellen kosten in Nederland 810 en 920 euro.

De opvolger van de iPhone X zou een iets lagere prijs krijgen: tussen de 899 en 949 dollar. De iPhone X is verkrijgbaar vanaf 999 dollar, in Nederland vanaf 1.160 euro.

Chinese merken groeien harder

De Plus-versie van de iPhone X-opvolger zou 999 dollar gaan kosten. Dat is evenveel als de iPhone X nu kost. De opvolger van de iPhone X en het Plus-model zouden daarnaast een uitvoering met 512 GB opslagruimte krijgen, naast toestellen met 64 en 256 GB opslag. Het 6,1-inchmodel zou 64 en 256 GB opslag krijgen.

Apple zou zijn goedkopere iPhone van 6,1 inch als belangrijkste model in de markt willen zetten. Zo zou het bedrijf meer iPhones willen verkopen in de smartphonemarkt waarin Chinese merken steeds meer oprukken.

Apple zag zijn omzet over iPhones de afgelopen tijd stijgen, maar dat was vooral te danken aan de hogere verkoopprijs van de iPhone X. In aantallen maakte Apple een pas op de plaats, terwijl merken als Huawei en Xiaomi fors in marktaandeel groeien.

De nieuwe iPhones worden naar verwachting in september gepresenteerd.

