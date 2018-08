FaceTime-groepsgesprekken in iOS 12 uitgesteld naar later dit jaar

De nieuwe FaceTime-functie is uit de nieuwste bèta van iOS 12 verwijderd, zo blijkt uit een overzicht met veranderingen dat ontwikkelaars kunnen inzien. Volgens Apple zal de functie "niet langer in de eerste versie van iOS 12 zitten".

De mogelijkheid om te groepsbellen zal later in het najaar aan iOS 12 worden toegevoegd, belooft de techgigant. Een exacte datum voor de nieuwe functie is nog niet bekendgemaakt.

De update moet het mogelijk maken om met maximaal 32 mensen tegelijkertijd een videogesprek te voeren met FaceTime. De chatdienst detecteert wie er op het moment praat en maakt de video van die persoon duidelijker zichtbaar.

WhatsApp concurreert met eigen groepsgesprekken

Concurrent WhatsApp introduceerde recent de mogelijkheid om met groepen te videobellen. Deze optie is beperkt tot maximaal vier bellers.

Apple bracht in juni dit jaar de eerste bètaversie van iOS 12 uit voor ontwikkelaars en testers. De verwachting is dat de definitieve versie ergens in september beschikbaar wordt gesteld.