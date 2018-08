Kleinere kans op invoering telefoonverbod voor fietsers in 2019

De woordvoerder durft niet te zeggen wanneer de wet zal worden ingediend. Het samenstellen van het wetsvoorstel zou "nu eenmaal tijd kosten", zegt hij tegen De Telegraaf.

Van Nieuwenhuizen zei eind 2017 een verbod op telefoongebruik tijdens het fietsen te willen. Het plan was om in 2018 een wetsvoorstel in te dienen, zodat de wet in 2019 na goedkeuring zou kunnen ingaan. Tot op heden ligt er echter nog geen voorstel op tafel.

Van Nieuwenhuizen noemde de smartphone op de fiets in 2017 nog een grote zorg. "We zien dagelijks de slingerende fietsers en automobilisten", aldus de minister. Het gebruik van de telefoon in de auto is al verboden, maar op de fiets nog niet.

Het Verbond van Verzekeraars drong er eerder bij de overheid al op aan bestuurders en jongeren bewust te maken van het gevaar van smartphones in het verkeer.

"We zien een duidelijke stijgende lijn in het aantal ongevallen en smartphones spelen hier vaak een rol in", stelde een woordvoerder van de organisatie eind vorig jaar.