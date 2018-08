Telefoonverbod op fiets in 2019 volgens minister alsnog ingevoerd

"Het appverbod op de fiets komt er", schrijft de minister op Twitter. "Mijn inzet is en blijft om verbod begin 2019 in te voeren."

Van Nieuwenhuizen reageert daarmee op een artikel in de Telegraaf. Daarin zei een woordvoerder van de minister dat de kans "steeds kleiner is" dat de wet in 2019 in zal gaan, omdat het opstellen van het wetsvoorstel veel tijd in beslag zou nemen.

Van Nieuwenhuizen noemde de smartphone op de fiets in 2017 nog een grote zorg. "We zien dagelijks de slingerende fietsers en automobilisten", aldus de minister. Het gebruik van de telefoon in de auto is al verboden, maar op de fiets nog niet.

'Stijgende lijn in ongevallen met smartphones'

Het Verbond van Verzekeraars drong er eerder bij de overheid al op aan bestuurders en jongeren bewust te maken van het gevaar van smartphones in het verkeer.

"We zien een duidelijke stijgende lijn in het aantal ongevallen en smartphones spelen hier vaak een rol in", stelde een woordvoerder van de organisatie eind vorig jaar.